Papa von Amy Schumer weint wegen Goldie Hawn

Auch Männer haben ihre sentimentalen Momente! Das präsentierte jetzt die Komikerin Amy Schumer (35, "Dating Queen") eindrucksvoll auf ihrer Facebook-Seite. Dort postete sie ein kurzes Video von ihrem Dad, der seine Tränen der Freude überhaupt nicht zurückhalten konnte. Der Grund: Er traf zum ersten Mal auf die "Liebe seines Lebens", die Schauspielerin Goldie Hawn (71, "Der Club der Teufelinnen").

Lustigerweise wurde auch Hawn sichtlich emotional, als sie in dem Zimmer auf den nervösen Papa traf. Nach einer herzlichen Umarmung meinte der Hollywood-Star: "Oh, mein Gott! Ich freue mich so sehr, hier zu sein." Zusammen mit Hawn stand Schumer für den Film "Mädelstrip" vor der Kamera und konnte so den Kontakt herstellen.