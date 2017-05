Fans entsetzt: Ex-Kinder-Star Aaron Carter ist nicht mehr wieder zu erkennen

Ausgezehrt, dünn und blass. Der ehemalige Kinder-Popstar Aaron Carter sieht so aus, als könne er einen langen Urlaub gebrauchen. Der kleine Bruder des Ex-Backstreet-Boys Sängers Nick Carter hat sich stark verändert.

In den Neunzigern begeisterte der Star Millionen von Fans. Mit Songs wie "Crush On You“ und "Crazy Little Party Girl“ feierte er zahlreiche Chart-Erfolge - ganz so wie sein größerer Bruder mit den Backstreet Boys. Und das, obwohl er erst neun Jahre alt war.



Fast nicht wiederzuerkennen: Aaron Carter, der kleine Bruder von Nick. Credit: Getty Images

Seine Fans äußerten sich im Netz besorgt um sein ausgemergeltes Aussehen. Deshalb meldete sich Aaron Carter via Twitter selbst zu Wort: "Möchtet ihr wissen, warum ich so dünn bin? Mit 19 Jahren wurde bei mir Hiatushernie festgestellt, das habe ich mir nicht ausgesucht. Seid bitte nett zu mir.“

Eine Hiatushernie ist ein Zwerchfellbruch, bei dem sich Teile des Magens durch eine Öffnung in den Bauchraum verlagern. Sie gilt als äußerst schmerzhaft und äußert sich durch chronische Appetitlosigkeit.

"Es ist ein schrecklicher Stress-Zustand“, twitterte Carter. "Es tut mir leid, dass ich so bin. Im Grunde genommen habe ich eine Ess-Störung.“

By the way y'all wanna know why I'm so skinny? It's because @ 19 i was diagnosed with a hiatal hernia, I didn't choose that. be kind to me.. — Aaron Carter (@aaroncarter) 26. April 2017

No I don't do drugs, yes I feel pain, I haven't stopped working since I was 7 years old 22 years later and I still won't give up. — Aaron Carter (@aaroncarter) 26. April 2017

Von Drogen-Schlagzeilen und Pleite-Vorwürfen gebeutelt, konzentriert sich Carter heute wieder ganz auf seine Musik-Karriere: Im Februar veröffentlichte er die EP „LøVë“ und arbeitet an einem neuen Album.

Carter beteuerte gegenüber seinen Fans allerdings, dass sein Zustand rein mit seiner Krankheit zu tun hätte. "Nein, ich nehme keine Drogen", twitterte er.

(ks)