Vor Schicksalswahl in Frankreich: Hacker greifen Macron an

Emmanuel Macron will mit "En Marche" Präsident von Frankreich werden. | Regis Duvignau / Reuters

Der Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron ist Ziel eines Hacker-Angriffes geworden

Die Hacker stellten interne Dokumente der Bewegung "En Marche" ins Internet

Heute Samstag können erste Franzosen an der Urne abstimmen

Die Bewegung des französischen Präsidentschaftsfavoriten Emmanuel Macron ist nach eigenen Angaben Ziel eines massiven Hacker-Angriffs geworden. E-Mails, Verträge und andere interne Dokumente zirkulierten im Internet, teilte "En Marche!" in der Nacht zum Samstag in Paris mit. Eine derartige Veröffentlichung kurz vor der Wahl am Sonntag gefährde die Interessen der Demokratie.

Es seien E-Mail-Postfächer von mehreren Verantwortlichen der Bewegung angegriffen worden, hieß es weiter.

Echte Dokumente seien entwendet und zusammen mit gefälschten ins Internet gestellt worden, um Zweifel zu säen und für Desinformation zu sorgen. Alle Dokumente seien "legal".

Gerüchte um Steueroase

Die Angriffe wurden kurz vor der Präsidentenwahl am Sonntag bekannt. Bereits Mitte der Woche hatte es in sozialen Netzwerken Gerüchte gegeben, dass Macron ein Konto in einem Steuerparadies habe.

Macrons Gegnerin Marine Le Pen nahm die Vorwürfe kurz im einzigen TV-Duell vor der Wahl auf. "En Marche!" klagte in diesem Fall, die Staatsanwaltschaft nahm Vorermittlungen auf.

Der frühere Wirtschaftsminister Emmanuel Macron geht laut Umfragen als klarer Favorit in das Finale gegen die Rechtspopulistin Le Pen. Die Abstimmung gilt wegen Le Pens Anti-EU-Kurs als Richtungsentscheidung für den ganzen Kontinent.

Le Pen will raus aus Europa

Die Front-National-Politikerin will ihr Land aus dem Euro führen und ihre Landsleute über Frankreichs EU-Mitgliedschaft abstimmen lassen. Macron ist hingegen europafreundlich und strebt eine enge Partnerschaft mit Deutschland an.

Die Stichwahl um das Präsidentenamt beginnt für die ersten Wähler schon am Samstag. In manchen französischen Überseegebieten wird wegen der Zeitverschiebung bereits einen Tag früher gewählt.

Als erstes sind die Bewohner der Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon vor der kanadischen Küste an der Reihe, wo die Wahllokale um 12.00 Uhr deutscher Zeit öffnen. Dort stehen rund 5000 Franzosen in den Wählerlisten.

Karibikinseln können bereits am Samstag an die Urnen

Auch Französisch-Guyana in Südamerika, die französischen Karibikinseln sowie Französisch-Polynesien im Pazifik wählen bereits am Samstag. Außerdem können Auslandsfranzosen auf dem amerikanischen Kontinent ihre Stimme abgeben.

Der Großteil der rund 47 Millionen französischen Wahlberechtigten kann dann am Sonntag abstimmen.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel kritisierte die mangelnde Unterstützung der französischen Linken für Macron. Er könne "Teile der französischen Linken nicht verstehen, wenn sie sich weigert, zur Wahl von Emanuel Macron aufzurufen. Das ist unverantwortlich", sagte Gabriel der "Bild"-Zeitung.

Dennoch werde Macrons Konkurrentin Le Pen "nicht gewinnen. Da bin ich mir sicher."