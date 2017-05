"Der schönste Mann der Welt": Bieber-Fans im Tattoo-Rausch

Etwa 2,8 Millionen Likes hat Justin Bieber (23, "Purpose") für ein Instagram-Foto erhalten, auf dem der Sänger seine zahlreichen Tattoos präsentiert. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist er ohne Shirt zu sehen - und das gefällt den weiblichen Fans natürlich. "Du bist heiß heiß heiß", "Du treibst mich in den Wahnsinn" oder "der schönste Mann der Welt" ist da unter anderem zu lesen.

Bieber ist im Moment auf Welt-Tour, gerade machte er in Dubai Station. Dort ließ er es sich offenbar auch am Strand gut gehen, wo er erneut seine Tattoos präsentierte. Auf einem Paparazzi-Bild, das bei "Mail Online" zu sehen ist, plaudert er an der Bar zudem entspannt mit einer brünetten Schönheit im knappen Bikini. Hailee Steinfeld (20) dagegen hat inzwischen dementiert, dass sie mit Bieber zusammen ist. Die Schauspielerin sagte "SiriusXM" auf die Frage, ob sie den Sänger date: "Nein, tue ich nicht." Sie sei aber seit Jahren mit ihm befreundet.