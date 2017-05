Der Komiker Boning über Le Pen: "Ab in die Mülltonne der Geschichte mit Euch Nullen!"

Wigald Boning schlägt ungewohnte Töne an | Star Media





Der Komiker Wigald Boning (50, "Bekenntnisse eines Nachtsportlers") ist naturgemäß eher für seine lustigen und nicht für seine ernsten oder politischen Worte bekannt. In einem Facebook-Post bezog er jetzt allerdings deutlich Stellung.

Stein des Anstoßes war die gestrige Fernsehdebatte im französischen Fernsehen zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten Marine Le Pen und Emmanuel Macron, die sich am kommenden Sonntag in der entscheidenden Stichwahl gegenüber stehen werden.

Boning habe bei einer solch wichtigen Wahl noch nie eine so "peinlich-platte Gestalt" antreten sehen. Gemeint war Le Pen, die Chefin des rechtsextremen Front National. "Kein einziger realistischer Vorschlag. Erstaunliche Wissenslücken. Und schuld haben sowieso immer die Deutschen", echauffierte sich Boning.

Hier gibt es das Buch "Im Zelt: Von einem, der auszog, um draußen zu schlafen" von Wigald Boning

Man könne sich ausmalen, was "all diese angebräunten EU-Gegner" meinen, wenn sie vom "Europa der Vaterländer" schwärmen: "Sie ziehen das Gegeneinander dem Miteinander vor."

Auch in Richtung der deutschen Alternative für Deutschland hatte Boning einen Seitenhieb parat: "Und mit dieser Trulla will die AfD gemeinsame Sache machen? Ab in die Mülltonne der Geschichte mit Euch Nullen!"