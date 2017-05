Dieses Bild ist der Alptraum einer jeden PR-Abteilung

Lucy Hellein aus dem US-Bundesstaat Alabama hat ein Kind geboren. Doch das hätte eigentlich gar nicht passieren dürfen. Denn drei Wochen bevor Hellein schwanger wurde, liess sie sich eine Spirale zur Verhütung einsetzen.

Trotzdem empfang die Frau das Kind.

Eine noch größere Überraschung erwartete sie aber bei der Geburt ihres Sohnes. Die Ärzte brachten das Baby mittels Kaiserschnitt auf die Welt, berichtet "HuffPost United Kingdom".

Und fanden während der Operation die Verhütungsspirale, die sich hinter der Plazenta der Mutter befand.

Als Spass gab eine Krankenschwester dem Neugeborenen die Spirale in die Hand und schoss ein Foto. Das Bild geht derzeit um die Welt, wird in den sozialen Medien herumgereicht.

— News 19 WLTX (@WLTX) 4. Mai 2017