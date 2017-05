Warum ein Foto von Tochter Tiffany Donald Trump jetzt Ärger einhandeln könnte

Die Trumps können es offenbar nicht lassen.

Das “Office of Global Women’s Issues” des Außenministeriums hat am Mittwoch einen Tweet von Ivanka Trump geteilt. Darauf zu sehen ist Ivankas Schwester Tiffany. Mit dem Foto wollte Ivanka Trump für ihr neues Buch "Women who work" bewerben.



Quelle: Laura Bassett

Der Retweet durch eine Stelle des Außenministeriums ist äußerst brisant. Die Handlung bricht mit Ethik-Regeln für Regierungsmitglieder. Mitarbeiter der US-Regierung dürfen ihr Amt nicht dazu missbrauchen, private oder kommerzielle Interessen zu verfolgen.

Das Foto entstand wohl aufgrund der engen Beziehung zwischen Tiffany und Ivanka Trump. Tiffany Trump wird nicht umsonst als das "vergessene Kind" bezeichnet. Sie steht weniger in der Öffentlichkeit als ihre Geschwister, in der Vergangenheit hatte sich ihr Vater Donald zudem abfällig über sie geäußert.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Vertreter der Trump-Regierung wegen Amtsmissbrauch kritisiert werden. Kellyanne Conway, Beraterin von Präsident Trump, hatte zuvor bei einem Interview für den Kauf der Produkte von Ivanka Trumps Modelinie geworben.

Das Außenministerium musste jüngst sogar einen Eintrag auf seiner Webseite löschen. Darin hatte das Außenministerium für Donald Trumps privaten Club Mar-a-Lago in Florida geworben.

Ivankas Verhalten brachte ihr in der Öffentlichkeit viel negative Resonanz ein. Ihre Anwältin Jamie Gorelick versuchte, die Präsidententochter gegen die Kritik zu verteidigen.

Gorelick zufolge sehe das “Office of Government Ethics” (OGE) kein Problem darin, dass Trump ihren persönlichen Account zur Bewerbung ihres Buches nutze.

Ivanka Trump's lawyer, Jamie Gorelick, has said she got guidance from OGE that she could tweet from her personal social acct re her book

— Maggie Haberman (@maggieNYT) 4. Mai 2017