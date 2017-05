Schnäppchen: Stings New Yorker Wohnung kostet 51 Millionen

Wer ein bisschen Geld auf der Seite hat, kann Stings (65, "57th & 9th") Luxusappartement in New York kaufen. Der Musiker und seine Frau Trudie Styler (63) wollen für ihr Penthouse am Central Park West schlappe 56 Millionen US-Dollar (rund 51 Millionen Euro). Das Ehepaar hatte die Wohnung im Jahr 2008 für knapp 27 Millionen US-Dollar (rund 24 Millionen Euro) erstanden. Das Gebäude, in dem sich das Appartement befindet, soll laut der "New York Post" als eine der " mächtigsten Adressen der Welt" gelten.

Luxus pur

Das Penthouse erstreckt sich über zwei Stockwerke auf fast 500 Quadratmetern Wohnfläche. Dazu gehört zudem eine weitläufige Terrasse mit einem spektakulären Blick über den Central Park, wie auf der Homepage der Maklerfirma Corcoran zu lesen ist. Es gibt vier Schlafzimmer, einen schicken Kamin im Wohnzimmer sowie einen Flügel, der im Preis inbegriffen ist. Auf den Bildern ist zudem die stilvolle Einrichtung zu sehen, die in schicken Creme-Tönen gehalten ist.

Doch damit nicht genug. Im Gebäudekomplex erwarten den neuen Besitzer unter anderem ein Fitnessstudio, eine Sauna, ein Dampfbad, ein Pool, eine Bibliothek, ein Spieleraum sowie ein hauseigenes Restaurant. Sting und Trudie Styler werden jedoch nicht auf der Straße stehen. Nach Informationen der "New York Post" soll das Ehepaar bereits 2016 ein neues Luxusdomizil in New York erstanden haben - die neue Adresse ist Central Park South, nicht Central Park West wie bisher.