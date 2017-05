Absurde Fake-News: Das saudische Fernsehen soll Merkels Haare verpixelt haben

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hat ein Bild von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für Irritationen gesorgt. Darauf zu sehen: die Kanzlerin bei ihrem Besuch am Montag in Saudi Arabien - mit einem verpixelten Haarschopf.

Der Kommentar darunter: Das saudische Fernsehen habe die Haare Merkels zensiert - weil die Kanzlerin bei ihrem Treffen mit dem saudischen König Salman Abdelaziz al Saud kein Kopftuch getragen habe.

Not a joke: The UN's newest member of the Women Rights Commission censored the German chancellor's hair when she appeared today on Saudi TV. pic.twitter.com/0QwDEArL5l

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) 4. Mai 2017