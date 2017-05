"Luke! Die Schule und ich" im Live-Stream: "VIPs gegen Kids" online sehen. so geht's

"Luke! Die Schule und ich" im Live-Stream sehen: Comedian Luke Mockridge lässt freitags Erwachsene gegen Kinder antreten.

Wie in der Schule müssen die unterschiedlichen Teilnehmer ihr Wissen, ihre Kreativität und ihre Sportlichkeit unter Beweis stellen. Luke ist dabei aber nicht sonderlich neutral. Er persönlich hat die Kinder in ihren Schulen besucht und ausgewählt, die nun den Vergleich mit vier Prominenten wagen.

Ihr Vorteil: Sie befinden sich in unterschiedlichen Jahrgangsstufen und manches Wissen haben sie gerade erlangt. Die Erwachsenen hingegen haben es hingegen vielleicht schon vergessen.

Sat.1 zeigt seine Show "Luke! Die Schule und ich" freitags ab 20.15 Uhr auch im Live-Stream. Wer diesen auf seinem mobilen Endgerät über die App "Sat.1" abruft, kann die Schul-Show kostenlos online sehen.

Nutzt ihr hingegen den Sat.1-Live-Stream auf der Homepage, dann braucht ihr ein "7TV"-Abo.

In der Auftaktsendung am Freitag schickt er Showmasterin Hella von Sinnen, Olympiasieger Fabian Hambüchen, Musiker Johannes Oerding und Comedian Ingmar Stadelmann back to school. Credit: brainpool/Willi Weber