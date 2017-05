Enie van de Meiklokjes: Bald kommt ihr erstes Baby!

Für gewöhnlich kennt man Enie van de Meiklokjes (42, "Sweet & Easy - Enie backt: Meine neuen Backrezepte") nur strahlend bis über beide Ohren. Da ist doch anzunehmen, dass sie diese Nachricht ebenso freudig aufgenommen hat: die TV-Moderatorin ist nämlich schwanger! Das habe ihr Management nun gegenüber der "Bild" bestätigt. Weitere Informationen zum Baby gibt es derzeit aber nicht.

Enie van de Meiklokjes, die in "Das große Backen - Promispezial" am Mittwochabend, um 20:15 Uhr (Sat.1), wieder im TV zu sehen ist, ist seit Juni 2014 mit dem dänischen Musiker Tobias Stærbo verheiratet. Eines ist wohl sicher: Da die Moderatorin nicht nur begabte Bäckerin, sondern auch eine begnadete Heimwerkerin und Bastlerin ist - wie unter anderem auch schon in der Show "Handmade mit Enie" zu sehen war -, dürfte das Kinderbettchen nicht gekauft, sondern selbstgebaut werden. "Ich habe sehr viel in meiner Wohnung selbst hergestellt und fühle mich wahnsinnig wohl in ihr. Das macht mich immer wieder happy, wenn ich nach langen Drehtagen in mein gemütliches Heim zurückkehre", erzählte sie der Nachrichtenagentur spot on news vor einiger Zeit im Interview.

