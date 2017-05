Ein Baby für Nikki Reed und Ian Somerhalder - und keiner hat's gemerkt

Baby-Vorfreude bei dem Schauspieler-Ehepaar Nicki Reed (28, "Twilight") und Ian Somerhalder (38, "The Vampire Diaries"). Die süße Schwangerschaftsnews verkündete er nun auf seinem Instagram-Account für "Freunde, Familie und den Rest der Welt":

"In meinen 38 Jahren auf diesem Planeten habe ich niemals etwas Kraftvolleres und Schöneres als das erlebt", beginnt er seinen rührenden Post. Er könne sich nichts Aufregenderes vorstellen, als das nächste Kapitel. "Das war die speziellste Zeit in unser beider Leben und wir wollten es so lange wie möglich für uns drei behalten", so Somerhalder weiter. Wie lange es die beiden tatsächlich für sich behalten haben, zeigt das Foto, denn der Bauch ist schon riesig...

Seit Oktober 2014 sind die beiden zusammen. Kurz nachdem sie im Februar 2015 ihre Verlobung bekannt gaben, heiratete das Paar im April desselben Jahres.