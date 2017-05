Martin Schulz hat eine überraschende Erklärung für seine sinkenden Umfragewerte

Martin Schulz reagiert gelassen auf seine sinkenden Umfragewerte

Der Anstieg der Werte der Union sei allein durch die Selbstzerfleischung der AfD zu erklären

Auch Schleswig-Hollstein hat er noch nicht aufgegeben

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz reagiert demonstrativ gelassen auf die sinkenden Umfragewerte seiner Partei.

"Wir liegen jetzt um die 30 Prozent. Als ich gestartet bin, lag die SPD bei 20 Prozent", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Und wenn wir in Umfragen mal unter 30 Prozent liegen, macht das auch keinen nervös." Die SPD sei hoch motiviert, aber alle wüssten: "Vor uns liegt viel Arbeit." Er werde immer nach dem "Schulz-Hype" gefragt, sagte der Kanzlerkandidat.

"Aber ich habe den nicht erfunden, das ist ein Phänomen der Medien."

Schulz erklärt der Erfolg der Union mit dem Zwist in der AfD

Der Union warf Schulz mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen einen Rechtsruck vor. "CDU/CSU steigen in den Umfragen, weil die AfD sich selbst zerlegt", so der SPD-Vorsitzende.

➨ Mehr zum Thema: Entzaubert - wie die Machtoptionen von Martin Schulz schwinden

"Und die Merkel-CDU macht einen Rechtsruck, um Wähler am rechten Rand an sich zu binden." Als Beleg führte Schulz die Leitkultur-Thesen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) an. "Mit seinem neuen Vorstoß zur Leitkultur zielt de Maizière ganz klar auf Wähler am rechten Rand."

"Wahlkämpfe entscheiden sich auf den letzten Metern"

Auch für einen Wahlsieg von Ministerpräsident Torsten Albig bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist Schulz zuversichtlich.

"Wahlkämpfe entscheiden sich auf den letzten Metern", sagte Schulz bei einem Wahlkampfauftritt am Mittwoch in Neumünster. Ein Drittel der Wähler sei noch unentschieden, daher müsse die SPD die letzten Tage bis zur Schließung der Wahllokale am Sonntag um 18.00 Uhr kämpfen.

➨ Mehr zum Thema: Wo ist Martin Schulz? Die riskante Wahlkampfstrategie des SPD-Kandidaten

Auch auf HuffPost: