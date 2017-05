Ihr denkt, das sei eine unschuldige Frau am Strand - seht besser noch einmal genau hin

Bei dem folgenden Bild scheint es so, als ob es sich um ein Urlaubsfoto einer jungen Frau handelt, die am Strand liegt. Es ist jedoch ein Gemälde.

Das Kunstwerk stammt von dem Israelischen Künstler Yigal Ozeri. All seine Bilder beruhen auf echten Fotos, die er als Vorlage für seine Kunstwerke hernimmt.

Mit viel Liebe zum Detail und mehreren tausend feinen Pinselstrichen entstehen Meisterwerke, die mindestens auf den ersten Blick nicht von einem Foto zu unterscheiden sind. Einigen halten die Bilder selbst bei längerem Betrachten für Fotografien.

Oziri lebt in New York und stellt seine fotorealistischen Gemälde derzeit in der Opera Gallery in London aus.

Im Video oben seht ihr einige seiner faszinierenden Kunstwerke.