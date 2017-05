Nichts mehr mit Modeln: "GNTM"-Gewinnerin Sara Nuru kocht jetzt Kaffee

Sie lief auf Fashion Shows in London, Mailand und New York und war das Gesicht zahlreicher Werbekampagnen. Sara Nur, die Gewinnerin der vierten Staffel von "Germanys Next Topmodel“ war nach ihrem Sieg ein international gefragtes Model.

Doch inzwischen hat sie dem Model-Business den Rücken gekehrt und einen ungewöhnlichen Karriereweg eingeschlagen.

Kaffee statt Laufsteg

Zusammen mit ihrer Schwester Sali gründete die 27-Jährige 2016 die Firma "nuruCoffee“. Durch ihre äthiopische Herkunft waren beide immer schon von den traditionellen Kaffeezeremonien ihres Heimatlandes begeistert.

Die Kaffeebohnen, die man über ihr neues Label kaufen kann, stammen daher ausschließlich aus Äthiopien. Warum ihre Wurzeln nicht der einzige Grund für ihre Bohnenwahl sind, seht ihr im Video oben.

(ujo)