Das britische Königshaus hat bekanntgegeben, dass sich der Ehemann der Queen, Prinz Philip, aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird. Ab Herbst wird er keine Termine mehr wahrnehmen.

An announcement regarding The Duke of Edinburgh. https://t.co/SF1bgo68Un pic.twitter.com/TO9mR70xTk

— The Royal Family (@RoyalFamily) 4. Mai 2017