Bevor Barack Obama seine Frau Michelle traf, wollte er eine andere Frau heiraten

Barack und Michelle Obama: Sie sind das Vorzeige-Paar. Auch wenn Kameras in der Nähe sind, turteln die beiden, was das Zeug hält. Dabei wollte Barack Obama eigentlich eine andere Frau heiraten.

Und zwar die Autorin Sheila Miyoshi Jager. Das enthüllt die neue Obama-Biografie "Rising Star" von David J. Garrow.

Für die neue Biografie erinnert sie sich an eine Situation im Jahr 1986 zurück. "Im Winter 1986 besuchten wir meine Eltern und er machte mir einen Heiratsantrag", zitiert die "Washington Post" aus dem neuen Werk.

Ihre Eltern hätten den ernsten Avancen aber einen Riegel vorgeschoben. Ihre Tochter sei mit ihren damals 23 Jahren viel zu jung zum Heiraten gewesen.

Trotzdem blieb das junge Paar weiter zusammen.

Obama wurde immer ehrgeiziger

Doch im August 1987 habe sich dann vieles verändert. Obama soll immer ehrgeiziger geworden sein. "Wir waren etwa ein Jahr lang zusammen, als er die Vision hatte, Präsident werden zu wollen", erinnert sich Jager.

Plötzlich soll es zu jeder Menge Diskussionen zwischen ihr und Obama gekommen sein. Auch ihre Herkunft spielte auf einmal eine große Rolle. Jager, die holländische und japanische Wurzeln hat, erhebt sogar schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund: Sie behauptet, ihre Abstammung wurde zunehmend zu einem Problem für den ambitionierten Obama.

Auch ein Freund erinnert sich für die Biografie an die Beziehung des Paares - und daran, was Obama zu ihm gesagt haben soll: "Wenn ich mit einer weißen Frau ausgehe, habe ich hier kein Standing."

Der Kontakt brach erst mit seiner Hochzeit ab

Nachdem die Beziehung in die Brüche ging, hielten die beiden aber noch einige Jahre Kontakt. Jager kam 1990 sogar als Dozentin an die Harvard Law School, an der Obama studierte. Als das ehemalige Staatsoberhaupt dann allerdings Michelle heiratete, brach der Kontakt zu Jager ab.

(ujo)