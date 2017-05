Mit nur zwei Tweets schafft es J.K. Rowling den US-Präsidenten Donald Trump völlig lächerlich zu machen

Die "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling ist nicht nur für ihre Geschichten über die Welt der Zauberer bekannt. Auch mit ihren Tweets zu US-Präsident Donald Trump macht die Britin von sich reden - und zeigt sich dabei ziemlich kreativ.

Den Anstoß für ihren neuesten Kommentar zur US-Politik gab Trump selbst. Er twitterte: "Die Trump-und-Russland-Geschichte war eine Entschuldigung, die von den Demokraten als Begründung genutzt wurde, weil sie die Wahl verloren hatte. Vielleicht hat Trump auch einfach nur einen genialen Wahlkampf gemacht?”

...Trump/Russia story was an excuse used by the Democrats as justification for losing the election. Perhaps Trump just ran a great campaign?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2017