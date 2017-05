J.K. Rowling entschuldigt sich für den Tod einer eher unliebsamen "Harry Potter"-Figur

Es ist inzwischen eine jährliche Tradition geworden zum Jahrestag der Schlacht von Hogwarts - und J.K. Rowling (51) hat sich auch jetzt wieder für den Tod einer "Harry Potter"-Figur entschuldigt. Die Autorin schrieb auf Twitter, dass es ihr leidtue, Severus Snape getötet zu haben. Er wurde zum Opfer von Voldemorts Jagd nach dem Elderstab.

Anders als bei den Entschuldigungen für Remus Lupin und Fred Weasley weiß Rowling dieses Mal wohl, dass die Fans die Sache anders sehen könnten. "OK, hier ist es", schrieb sie: "Bitte startet keinen Flame-War deswegen, aber in diesem Jahr möchte ich mich entschuldigen für das Töten von (flüstert)... Snape. *läuft, um sich zu verstecken*"

OK, here it is. Please don't start flame wars over it, but this year I'd like to apologise for killing (whispers)... Snape. *runs for cover*

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 2. Mai 2017