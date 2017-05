Deshalb sind britische Parlamentarier seit Mitternacht machtlos

Das "House of Commons" wurde heute Mittwoch aufgelöst. | Richard Bryant/ArcaidImages via Getty Images

Seit Mitternacht gilt das britische "House of Commons" als aufgelöst

Das Land bereitet sich so für die für den 8. Juni angesetzten Neuwahlen vor

Premierministerin Theresa May wird die britische Königin über den Vorgang informieren

In Großbritannien ist am Mittwoch das Parlament in London aufgelöst worden. Kurz nach Mitternacht verloren die 649 Abgeordneten ihre Rechte als Mitglieder des britischen Unterhauses.

Damit bereitet sich der Politikbetrieb in London auf den Überraschungs-Coup des Jahres vor: Ende April verkündete die britische Premierministerin, Theresa May, es sei Zeit für Neuwahlen.

Deshalb werden am 8. Juni die Briten ihre Parlamentsabgeordneten an der Urne neu bestimmen.

Auflösung kurz nach Mitternacht

Das Gesetzt schreibt vor, dass 25 Arbeitstage vor den nächsten Wahlen das Parlament aufgelöst werden muss. Deshalb kam es heute Mittwoch kurz nach Mitternacht zur Auflösung des sogenannten "House of Commons", der politisch relevanten Parlamentskammer.

Die Abgeordneten im "House of Commons" sind dadurch machtlos geworden, zumindest was das Recht betrifft, im "House of Commons" Gesetzte zu verabschieden. Sie gelten nun als einfache Bürger.

Wie diese dürfen sie sich für die Wahlen als Kandidaten antreten und am 8. Juni auch abstimmen.

"House of Lords" muss nicht zur Neuwahl antreten

Die zweite Kammer, das "House of Lords" hat nur wenige Befugnisse. Dessen Mitglieder werden nicht an der Urne gewählt. Sie werden von der Königin in Amt berufen. Meist behalten sie ihr Amt bis an ihr Lebensende. Deshalb ist das "House of Lords" von den Neuwahlen nicht betroffen.

Premierministerin Theresa May wurde im späteren Tagesverlauf bei Königin Elizabeth II. im Buckingham-Palast erwartet, wie die Regierung mitteilte. Die Königin muss zwar nicht ihre Zustimmung zu der Auflösung geben, werde aber von May auf den neuesten Stand gebracht.

(Mit Material der dpa)