Sophia Thomalla postet Foto von zu knappem Outfit – der Kommentar eines Nutzers bringt sie zum Rasen

Schauspielerin Sophia Thomalla ist immer wieder für einen Skandal zu haben: Sei es ihr Liebesleben oder mit wem sie gerade ihr Bett teilt - es wird darüber geredet.

Bei ihrem neuesten Instagram-Post ist es allerdings ihr Outfit, das für Furore sorgt. Darauf zu sehen ist die 27-Jährige in einem schwarzen Lack-Badeanzug, der ganz schön viel Haut von ihrem Unterkörper zeigt:

👊🏼 📸 by @henning_j_schulz Ein Beitrag geteilt von S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) am 1. Mai 2017 um 14:04 Uhr

Bei den Fans sorgt das für wilde Diskussionen.

Die einen finden, dass Thomalla die "schönste Frau der Welt" ist. "Du bist einfach so schööön!", schreibt ein Fan. Ein anderer Instagram-User nimmt die Schauspielerin in Schutz und sagt: “Ich möchte allen sagen: nobody is perfect.”

Und ein weiterer scherzt: “Hammer! Wurde neulich nicht über den gleichen Fummel geschrieben, dass er die Menschenrechte verletzt?”

Doch nicht jeder reagiert so positiv auf das Foto. Einige unterstellen der Schauspielerin zu viel Freizügigkeit und eine "etwas unvorteilhafte Pose".

"Das war keine versteckte Anfrage"

Aber es ist vor allem der Kommentar des Users Andreas, der Thomalla zum Rasen bringt: "Ist das Kunst oder kann das weg? Das kann weg, alter Schwede, verstehe mitunter so ein Hype nicht, dass jeder Schrott geliket wird! Sorry!"

Offenbar hat er damit einen Nerv getroffen, denn Thomalla reagiert prompt auf den Kommentar und schreibt: "Ich mach's kurz: Nein, ich will kein Shooting mit dir machen."

So will das allerdings auch der Kommentator nicht stehen lassen und erwidert gekonnt: "Das war keine versteckte Anfrage. Hast ja genug Knipser, wie man sieht. Mit einer ehrlichen Meinung kommen Personen wie du nicht klar, das sagt doch alles."

Gezanke hin oder her. Sophia Thomalla wird uns wohl auch weiterhin mit vielen Fotos an ihrem Leben teilhaben lassen und für Gesprächsstoff sorgen.

