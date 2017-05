Nur wenige Menschen erkennen in den ersten Sekunden hier den Buchstaben B - seht ihr ihn?

Ob in der Arbeit oder in unserer Freizeit: Wir verbringen immer mehr Zeit vor dem Smartphone oder Laptop. So ein Tag vor dem leuchtenden Bildschirm lässt das Gehirn ganz schön müde werden.

Man kann sich immer schlechter konzentrieren, bekommt Kopfschmerzen und tränende Augen.

Nur wenige Menschen können das Rätsel sofort lösen

Um einen trägen Kopf und zufallende Augen wieder munter zu machen, könnt ihr euch mit diesem kleinen Test aufwecken. Die Aufgabe: Innerhalb vieler gleicher Buchstaben den einen oder die zwei zu finden, die nicht passen.

Klingt einfach, ist aber viel schwieriger als gedacht, wie ihr im Video oben sehen werdet. Nur wenige Menschen können in wenigen Sekunden die optischen Rätsel lösen. Gehörst du dazu?

(lk)