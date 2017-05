Helene Fischer geht 2018 wieder auf Stadion-Tournee - das sind die Termine

Schlagersängerin Helene Fischer (32, "Farbenspiel") hat 2017 und 2018 einiges vor. Am 12. Mai kommt ihr neues Album heraus, am 12. September startet dann ihre Hallen-Tour in Hannover, die im März 2018 in München endet. Alle, die keine Karten für diese Konzerte ergattern können, erhalten kurz darauf weitere Möglichkeiten. Ab 24. Juni 2018 steht sie nämlich wieder auf der Bühne: "Helene Fischer - Die Stadion-Tournee 2018" wurde auf ihrem offiziellen Facebook-Account angekündigt. Was erwartet die Fans?

"Eine musikalische Reise"

"Die Konzerte der Farbenspiel-Stadion-Tournee waren eine unvergessliche Sommerparty. Und weil es so schön war, wird Helene Fischer 2018 mit einer großen, neuen Show auf die Stadion-Bühnen zurückkehren", heißt es vom Team der Schlagersängerin. "Ich lade meine Fans ein, mit mir auf eine musikalische Reise zu gehen und hoffe, dass sie am Ende genauso viele neue Eindrücke, Erlebnisse und Entdeckungen mit nach Hause nehmen wie ich", wird Helene Fischer selbst zitiert.

In einem Video auf dem offiziellen Youtube-Kanal der Sängerin können Fans zudem einen Ausschnitt aus ihrem neuen Lied "Flieger" hören. Es werden passend dazu Ausschnitte aus vergangenen Konzerten gezeigt und Einblicke hinter die Kulissen gewährt. Die Stadion-Tournee feiert Auftakt in Leipzig am 24. Juni und endet am 22. Juli in Stuttgart. Zwölf Termine sind es. Tickets gibt es ab Sonntag, den 7. Mai 2017, ab 10 Uhr bei eventim.de und rtl.de/tickets. In diese Städte kommt Helene Fischer...

Die Stadion-Tournee im Überblick

24.06.2018 Leipzig, Red Bull Arena +++ 26.06.2018 Basel, St. Jakob-Park +++ 29.06.2018 München, Olympiastadion München +++ 01.07.2018 Nürnberg, Stadion Nürnberg +++ 03.07.2018 Gelsenkirchen, VELTINS-Arena +++ 06.07.2018 Düsseldorf, ESPRIT arena +++ 08.07.2018 Berlin, Olympiastadion Berlin +++ 11.07.2018 Wien, Ernst-Happel-Stadion +++ 14.07.2018 Hamburg, Volksparkstadion +++ 17.07.2018 Hannover, HDI Arena +++ 20.07.2018 Frankfurt am Main, Commerzbank-Arena +++ 22.07.2018 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena