Muttertag: Geschenke für Mama gesucht - hier sind Alternative zum Blumenstrauß

Am 14. Mai 2017 ist Muttertag

Geschenke, die Mütter glücklich machen, müssen nicht immer selbst gemacht sein

Am 14. Mai ist Muttertag. Dieser Sonntag im Mai ist eine gute Gelegenheit, um mal ganz bewusst (und mit Geschenken) zu sagen: Mama, du bist die Beste!

Nicht, weil es an anderen Tagen sich nicht lohnen würde. Doch man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Der Muttertag sollte da nicht die Ausnahme sein.

Denn Mütter kümmern sich darum, dass es ihren Kindern in jeder Situation gut geht. Bei all der Fürsorge kommt eines oft zu kurz: Zeit für sich selbst. Die beliebtesten Präsente sind also jene, mit denen sich die Mama einmal nur um sich kümmern kann.

Geschenke für Mama: Zeit für sich selbst

Bei einem Wellnesstag im Spa geht es nur darum, sich in seiner Haut wohlzufühlen. Statt Termine winken hier Aromatherapien und Massagen. Dabei kann die Mama einmal richtig abschalten.

→ Bei Amazon gibt es zum Beispiel eine Geschenkbox "Goodbye Alltag" zu kaufen.

Ebenfalls entspannend kann ein aufregender Styling-Tag mit Friseurbesuch, Shopping und Kaffeeklatsch sein. Damit es ein richtiges Erlebnis wird, können Mutter und Tochter (oder auch Sohn) gemeinsam auf Tour gehen. So kommen sich die Generationen auch gleich noch näher.

Gutscheine für die Hausarbeit

Wer ein kleineres Budget zur Verfügung hat, kann seine Dankbarkeit auch mit Gutscheinen ausdrücken, die der Mama die Mühen des Alltags abnehmen: Wohnungsputz, Einkauf oder abendliches Kochen sind Zeitfresser, die die Kinder gern abnehmen dürfen.

Wichtig ist schließlich nur, dass Mutti in der Zeit Gelegenheit bekommt, ihren Hobbys oder Interessen nachzugehen.

Blumen mal anders verschenken

Mit Blumen und kleinen Aufmerksamkeiten in Herzform liegt man am Muttertag eigentlich immer richtig. Statt eines Straußes und einer Karte dürfen es auch einmal ein transportables Kräuterbeet oder eine exotische Blumenzwiebel sein.

Als Gruß eignen sich zum Beispiel gravierte Blumenvasen aus Glas oder ein geflochtenes Herz aus Bast. Diverse Bastelanleitungen im Netz helfen auch Ungeübten bei der Herstellung. Oder ihr kauft etwas Passendes.

→ So gibt es bei Amazon zum Beispiel ein Holzherz mit Reagenzglas-Vasen - wenn man mal abseits der klassischen Vase etwas verschenken möchte.

So wird Schokolade zum Geschenk-Highlight

Schokolade gehört ebenfalls zu den Evergreens. Selbst gemachte Pralinen sind wesentlich einfacher herzustellen, als es den Anschein hat. Dazu braucht man nur etwas Kuvertüre, Sahne, Nüsse und andere leckere Zutaten sowie eine Pralinenform.

→ Amazon bietet eine vergleichsweise günstige Herzform an

Sahne und Kuvertüre werden langsam geschmolzen und erhitzt, dann kommen die anderen Zutaten dazu. In die Form gegossen, auskühlen - fertig. Sobald die Masse etwas fester geworden ist, können die einzelnen Stückchen noch zusätzlich verziert werden.

Andere Rezeptideen findet man ebenfalls im Netz:

Ausgefallene Muttertagsgeschenke: Mama ist live dabei

Mütter möchten gerne am Leben ihrer Kinder teilhaben. Warum also die Mama nicht einmal ins Konzert der Lieblingsband, auf den Fußballplatz oder in die Lieblingsbar einladen? Wer weiß, vielleicht entdeckt sie so ganz neue Facetten an sich selbst.

Mit der DIY-Welle ist das Selbermachen wieder im Trend. Statt über fertige Muttertagsgeschenke freut sich die Mama sicher auch über einen Kurs, in dem sie die Gourmetküche, Nähen oder Filzen detailliert erlernt und tolle Anregungen für daheim bekommt.

Gärtnereien bieten Pflanzkurse zu verschiedenen Themen an. Sterneköche haben eigene Schulen. Baumärkte veranstalten immer wieder Ladies' Nights, in denen Frauen die Grundlagen des Heimwerkens vermittelt bekommen.

Denn die gelungensten Geschenke sind immer noch die, die Spaß mit praktischer Wissensvermittlung verbinden. Und: Selbst ist die Frau von heute sowieso.

