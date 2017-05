Melania Trump verrät bei Twitter aus Versehen, was sie wirklich von ihrem Mann hält

Frostige Blicke und getrennte Betten: Die Beziehung des US-Präsidenten Donald Trump zu seiner Ehefrau Melania steht immer wieder im Fokus der Medien.

Jetzt hat sich Melania Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter einen Patzer geleistet, der die Spekulationen über die Eheprobleme der Familie im Weißen Haus anheizen dürfte.

Melania markierte so einen Tweet des Autoren Andy Ostroy mit "Gefällt mir“, der sich über die emotionale Kälte der Trump-Beziehung lustig machte.

Seems the only #Wall @realDonaldTrump's built is the one between him and @FLOTUS #Melania #trump pic.twitter.com/XiNd2jiLUF

— Andy Ostroy (@AndyOstroy) 3. Mai 2017