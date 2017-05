"Ich habe das letzte Wort": Als die Kameras des TV-Duells noch aus waren, stritten sich Kraft und Laschet bereits wie Kinder

Beim TV-Duell der beiden Spitzenkandidaten in Nordrhein-Westfalen wurde ein Problem schnell offensichtlich: Armin Laschet von der CDU und Hannelore Kraft haben einfach zu viele gemeinsame Standpunkte.

Das Duell wirkte streckenweise gespielt kratzbürstig. Beim Thema Schrottimmobilien wurde Kraft plötzlich laut, so dass ihr Herausforderer Laschet sie ermahnen musste: "Lassen Sie mich einfach ausreden, entspannen Sie sich doch!"

"Außer Ihnen glaubt das niemand"

"Sie glauben doch nicht im Ernst, Frau Kraft...". "Außer Ihnen glaubt das niemand" - solche Sätze brachte auch Laschet häufig. Im Ton blieb er dabei stets verbindlich, denn er weiß: Der deutsche Wähler mag keine polternden Trump-Typen.

Kraft und Laschet hatten sich am Dienstagabend in der einstündigen Sendung vor allem über die Sicherheit in NRW, Verkehrsstaus, Bildung und kommunale Finanzen auseinandergesetzt.

➨ Mehr zum Thema: TV-Duell zur NRW-Wahl: Bei diesem Thema fährt Hannelore Kraft aus der Haut



Nach einem Bericht der "Rheinischen Post" gab es schon bei der Stellprobe einen Streit zwischen den beiden Kandidaten. Es ging - im wahrsten Sinne des Wortes - darum, wer das letzte Wort hat.

"In meinem Vertrag steht, das bin ich", soll Kraft gesagt habe. Die Moderatorinnen Sonia Mikich und Gabi Ludwig hätten die Ministerpräsidentin daraufhin korrigiert: "Sie bekommen die erste Frage, Herr Laschet die letzte Frage. Ein richtiges Schlusswort gibt es nicht."

Dann haben sie ja mehr Zeit für die Inhalte, habe Kraft daraufhin gewitzelt. Sie befürchtete, dass Laschet die letzte Frage für ein Schlusswort missbrauchen könne. Nach Angaben der "Rheinischen Post" habe ihr Mickich versprochen, dass sie es nicht dazu kommen lassen würde.

Einigkeit zeigten beide Politiker vor allem in der Integrationspolitik. Laschet attackierte aber erneut Innenminister Ralf Jäger. Der SPD-Politiker trage die Verantwortung für Sicherheitspannen unter anderem im Terrorfall Anis Amri und in der Kölner Silvesternacht.

Laschet: "Innenminister Jäger ist zum Sicherheitsrisiko geworden"

"Wir finden, dass er zum Sicherheitsrisiko geworden ist", sagte Laschet über Jäger. Kraft stellte sich dagegen erneut vor ihren Innenminister: "Bisher gab es für mich keinen Anlass, ihn nach Hause zu schicken."

Laute Töne - trotzdem wurden bei diesem Duell vor allem die Gemeinsamkeiten deutlich.

Genau die seien der Grund für die hitzige Atmosphäre bei Duell gewesen, sagt der Politikwissenschaftler Klaus Schubert : "Im Kern ist bei der Debatte nichts auf den Tisch gekommen, was die beiden Spitzenkandidaten in Koalitionsgesprächen nicht überwinden können", sagte der Experte von der Universität Münster der Deutschen Presse-Agentur.

Wegen der starken Überschneidungen in den Ansichten der beiden Kandidaten sei das Duell am Dienstagabend in einigen Phasen auch aggressiver geführt worden als dies vielleicht inhaltlich nötig gewesen wäre.

"Da muss man Krallen zeigen und dem Wähler deutlich machen, wo es bei all den Übereinstimmungen auch Unterschiede gibt", erklärte Schubert.

Auch auf HuffPost: