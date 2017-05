Streit eskaliert: Hier zieht Pietro Lombardi fies über Sarahs neuen Freund her

In einem Live-Video auf Facebook hat Sänger Pietro Lombardi seinen Fans gezeigt, wie er sich mal wieder ein neues Tattoo stechen ließ.

Doch das eigentliche Highlight ist nicht sein neuer Körperschmuck, sondern vielmehr ein Satz, den er über den neuen Freund seiner Ex und Noch-Ehefrau Sarah Lombardi fallen ließ.

Während des Live-Videos las der DSDS-Star einige Facebook-Kommentare laut vor. Darunter auch einer, der aussagt, Michal - der neue Freund von Sarah - habe Pietro wegen Beleidigung angezeigt. Daraufhin brach Pietro in lautes Gelächter aus und sagte: "Hey Michi, hör auf mit dem Scheiß, Mann. So was macht man nicht!"



(Im Live-Video auf Facebook machte sich Pietro über Michal lustig)

Doch damit nicht genug. Pietro trat noch einmal nach und sagte zu seinen Freunden, die mit im Tattoo-Studio waren: "Na ja, der muss was für seine Rentenkasse machen."

Ob Sarah das auf sich sitzen lassen wird, bleibt abzuwarten.

