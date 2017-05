Hacker-Attacke verwandelt G-Mail-Konten in Spam-Schleudern - was Nutzer jetzt tun müssen

Unbekannte haben mit einer Flut präparierter E-Mails versucht, Daten bei Nutzern von Google-Profilen abzugreifen. Die E-Mail-Nachrichten enthielten einen Link zu einem angeblichen Dokument der Bürosoftware-Plattform Google Docs.

Er führte augenscheinlich zwar tatsächlich zum Internet-Konzern, dort tarnte sich aber unter dem Namen "Google Docs" eine täuschend echt aussehende bösartige Web-App, die nichts mit Google zu tun hatte.

Phishing (or malware) Google Doc links that appear to come from people you may know are going around. DELETE THE EMAIL. DON'T CLICK. pic.twitter.com/fSZcS7ljhu

— Zeynep Tufekci (@zeynep) 3. Mai 2017