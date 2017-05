Heftige Explosion in der Nähe der US-Botschaft in Kabul

Im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es am Mittwochmorgen eine heftige Explosion gegeben. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sie sich um kurz nach 8.00 Uhr (Ortszeit) nahe der US-Botschaft und dem belebten Verkehrsknotenpunkt um den Massud-Platz.

Zu dieser Zeit waren in diesem Teil der Stadt Tausende Menschen auf dem Weg zur Arbeit, vor allem zu Regierungsinstitutionen. In der Nähe liegen der oberste Gerichtshof des Landes und mehrere Ministerien. In sozialen Medien waren Bilder einer dunklen Rauchwolke am Himmel zu sehen. Zu Opfern oder Tätern gab es zunächst keine Informationen.

A suicide bomber targeted NATO troops convoy in #Kabul city, casualties fears.#AFG pic.twitter.com/gtJsHvitq5 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 3. Mai 2017

Auf Twitter berichteten lokale Medien wurde über einen Selbstmordanschlag auf eine Nato-Konvoi . Auf Bildern waren zerstörte Fahrzeuge zu sehen. Es soll Tote gegeben haben.

Die radikalislamischen Taliban, aber auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) haben in Kabul seit Jahresbeginn bereits mindestens fünf große Anschläge begangen und dabei mehrere hundert Zivilisten getötet oder verletzt.