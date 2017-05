Scharfe Kritik an von der Leyen: "Jeder rechtschaffene Soldat fühlt sich von ihr beleidigt"

Der SPD-Sprecher Rainer Arnold kritisiert Verteidigungsministerin von der Leyen

Durch ihre Aussagen habe sie "jeden rechtschaffenden" Soldaten beleidigt

Er fordert, von der Leyen solle sich entschuldigen

Die SPD kritisiert Ursula von der Leyen scharf. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Rainer Arnold, sagte gegenüber der "Passauer Neuen Presse“: "Dass sie der Truppe pauschal vorwirft, sie hätte ein Haltungsproblem, macht mich fassungslos. Jeder rechtschaffene Soldat fühlt sich von ihr beleidigt.“

Die Bundesverteidigungsministerin hatte nach der Verhaftung des Terrorverdächtigen Franco A. der Bundeswehr Fehler vorgeworfen.

"Die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem und sie hat offensichtlich eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen", sagte von der Leyen in einem Interview für die ZDF-Sendung Berlin direkt.

Die Führung ist gefordert

Das will Arnold nicht so stehen lassen. Die Bundeswehr möge eine Führungsschwäche haben, räumte er in der Dienstagsausabe der "Passauer Neuen Presse“ ein.

"Aber gute Führung beginnt durch vorbildliches Verhalten ganz oben. Doch dies lässt Frau von der Leyen vermissen, sie ist es, die ein Haltungsproblem hat.“

Jetzt müsse die Verteidigungsministerin Orientierung geben. "Dazu gehört die klare Ansage, dass rechtsradikales Denken und versteckter Rassismus wie bei Franco A. nichts in der Bundeswehr zu suchen haben", zitiert die "Passauer Neuen Presse“ den SPD-Mann."Rechtsextreme drängt es zur Bundeswehr, hier muss viel genauer hingesehen werden."

Und eine weitere Forderung richtet Arnold an von der Leyen: "Ich erwarte, dass sie sich entschuldigt.“

Bundeswehrverband: "Unglaublich!"

Auch beim Deutschen Bundeswehrverband stoßen von der Leyens Vorwürfe auf Kritik. Der Vorsitzende des Verbands, André Wüstner, sagte "MDR Aktuell", von der Leyen führe und verantworte die Truppe "mehr oder weniger" seit dreieinhalb Jahren.

"Das kann keiner nachvollziehen, wie sich eine Ministerin jetzt sozusagen auf die Tribüne verabschiedet und über ihre Mannschaft urteilt." Wüstner bezeichnete die Kritik als "unglaublich".

Er habe deswegen "Unmengen an Zuschriften" aus den Einsatzgebieten und von Bundeswehrangehörigen bekommen.