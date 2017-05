Oberleutnant unter Terrorverdacht: Franco A. wollte laut Medienbericht Joachim Gauck und Heiko Maas töten

Der Bundeswehr-Skandal weitet sich aus.

Nach Informationen des "Tagesspiegels“ wollte der terrorverdächtige Offiziers in der Bundeswehr, Franco A. den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) umbringen.

Der Verdächtige war zuletzt in einer Kaserne stationiert, in der rechtsextremes Gedankengut zumindest in Teilen akzeptiert gewesen sein muss. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) war er Mitglied eines kleinen rechtsextremistischen Netzwerks in der Bundeswehr.

Bis zu fünf Menschen sollen der Gruppierung angehört haben.

Hakenkreuze und Wehrmachts-Kitsch

Nach Informationen des Verteidigungsministeriums fanden die Inspekteure des Heeres und der Streitkräftebasis bei einem Besuch an dem Standort in Illkirch Hakenkreuz-Kritzeleien auf Wänden und auf einem Sturmgewehr. An den Wänden hingen Landser-Bilder und andere "Wehrmachts-Souvenirs".

Franco A. hatte laut bisherigen Ermittlungen ein Doppelleben als falscher "syrischer Flüchtling" geführt.

Von der Leyen hatte nach der Festnahme von Franco A. in der vergangenen Woche in einem offenen Brief an die Angehörigen der Bundeswehr erklärt, die jüngsten Skandale in der Truppe seien keine Einzelfälle mehr. Sie ging damit etwa auf die seit langem intern bekannte rechtsextreme Haltung des inhaftierten Oberleutnants Franco A. und auf Mobbing-Fälle in einer Pfullendorfer Kaserne ein.

Die Existenz einer Todstillste war bereits am Wochenende bekannt geworden. Auf ihr soll neben Gauck und Maas auch die Berliner Linkenpolitikerin Anne Helm stehen.