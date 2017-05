Ihr verächtlicher Blick ging um die Welt – nun gibt Michelle Obama zu, was sie bei Trumps Amtsantritt dachte

Irgendwie fühlte jeder ein bisschen mit ihr. Als Michelle Obama den neuen Präsidenten der USA, Donald Trump, und seine Frau Melania im Januar in Washington begrüßte, entglitten ihr kurz die Gesichtszüge.

Michelle Obama is not impressed by Melania Trump's gift giving ability. pic.twitter.com/QxJzQGnQDa

Die Bilder von Trumps Amtseinführung gingen um die Welt. Für viele US-Amerikaner gab die Miene der ehemaligen First Lady genau das wieder, was auch sie angesichts des neuen Präsidenten fühlten: Tiefe Verunsicherung, Skepsis, Unbehagen.

Michelle like "You in for a rude awakening Merica".. pic.twitter.com/2sf4RGmMMw

