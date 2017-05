Kanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wlaidimir Putin haben zu Beginn ihres Treffens in Sotschi für mehr Zusammenarbeit zwischen Berlin und Moskau geworben.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz beschwor Putin die wirtschaftliche Kooperation mit Deutschland. "Ich möchte betonen, dass Deutschland und Russland eng am G20- Gipfel zusammenarbeiten – genau wie bei der Bekämpfung des Terrorismus und von Korruption", sagte Putin.

"Heute haben wir nochmal betont, dass es notwendig ist, das Minsker Abkommen durchzusetzen", erklärte der russische Präsident. Es müsse eine Stabilisierung der Konfliktregion in der Ukraine geben, sagte Putin.

Auch über Syrien habe er mit Merkel gesprochen, berichtete der Kreml-Chef. "Wir verurteilen jede Anwendung von Chemiewaffen", sagte Putin zum mutmaßlichen Giftgasangriff des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, betonte aber, dass der Schuldige für den Vorfall am 4. April noch zu klären sei.

Die Bundeskanzlerin sagte ihrerseits, es gebe "erfreuliche Entwicklungen bei der wirtschaftlichen Kooperation" mit Moskau. Es sei das Ziel, die Sanktionen gegenüber Russland zu gegebenem Zeitpunkt wieder aufzuheben. Dazu müsse Russland allerdings das Minsker-Abkommen einhalten.

Merkel: "Wir sollten keine Zeit verlieren"

"Es fehlt an der Umsetzung und nicht an Abkommen", sagte Merkel in Sotschi in Hinblick auf die Ukraine-Krise.

Der Prozess für eine politische Lösung sei mühselig, Fortschritte gebe es nur in kleinen Schritten, beklagte sie. Notwendig sei es nun, die Entflechtung von ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten sowie einen Waffenstillstand voranzubringen.

Wie Putin lobte auch Merkel den Einsatz der Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Die OSZE leiste "hervorragende Arbeit", die von Deutschland und Russland unterstützt werden müsse.

Ein neues Verhandlungsformat oder den Einsatz von UN-Beobachtern lehnte Merkel ab. Man solle keine Zeit verlieren, indem man neue Verhandlungsformate suche. Der Schlüssel zu Fortschritten in den Verhandlungen sei ein Waffenstillstand, der es erst ermöglichen werde, vor Ort "schmerzhafte Kompromisse" einzugehen.

In der Ostukraine bekämpfen sich seit drei Jahren Regierungstruppen und prorussische Separatisten. Der Westen sieht Russland in der Pflicht, Druck auf die Separatisten auszuüben, damit diese den Plan umsetzen.

