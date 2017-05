Katy Perry antwortet einem Fan - ihren Obama-Vergleich finden die Follower aber nicht lustig

Katy Perry (32, "Chained To The Rhythm") hat sich mit ihrem letzten Post wohl keinen Gefallen getan. Die Sängerin sagte in einem Live-Video: "Oh, jemand sagt: 'Ich vermisse deine schwarzen Haare.' Vermisst du Barack Obama auch? Okay, Zeiten ändern sich. Bye." Anschließend sieht man die blonde "Roar"-Interpretin noch im Auto kichern, bevor sie die Kamera ausschaltet.

Die Twitter-Gemeinde kann über Katy Perrys Vergleich allerdings überhaupt nicht lachen. "Wow Katy Perry. Der Vergleich mit dem ehemaligen Präsidenten Obama war beleidigend und zeigt einen armen, geschmacklosen Humor", schreibt zum Beispiel ein User. Ein weiterer User postet: "Was soll schwarzes Haar bitte mit Barack Obama zu tun haben?" Böse gemeint hat Perry ihre Aussage wohl nicht. Sie engagierte sich im US-Präsidentschaftswahlkampf für die Demokratin Hillary Clinton (69) und ist bekennende Trump-Gegnerin.

