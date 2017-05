Heidi Klum und Seal: Sie stehen wieder gemeinsam vor der Kamera

Dreamteam macht Teamwork: Das erfolgreiche Ex-Paar Heidi Klum (42) und Seal (54) arbeitet wieder zusammen. Wie die Entertainerin auf ihrem Instagram-Account bekanntgab, wird der Schmusesänger, den sie als ihren "Lieblingssänger" bezeichnet, als Gastjuror in ihrer US-TV-Show "America's Got Talent" zu sehen sein. Der kurze Clip, mit dem sie die Nachricht verbreitete, zeigt die beiden einträchtig nebeneinander auf einem roten Teppich gehen. Die Fans kommentieren begeistert: "So ein schönes Paar!"

Ein Paar waren Klum und Seal von 2003 bis 2012 und von 2005 bis 2014 auch verheiratet. In der Phase zwischen Trennung und Scheidung gab es Ansätze eines Rosenkrieges, so postete er Bilder von den Kindern - ein absolutes No-Go für sie. Doch kaum waren die Papiere unterschrieben, wendete sich das Blatt langsam, aber sicher. Einen vorläufigen Höhepunkt als vorbildliches Ex-Paar markierten die Tage um Weihnachten 2016: Denn die verbrachten die beiden zusammen mit den vier Kindern im Winterurlaub - niedliche Foto-Postings inklusive.

Die zwölfte Staffel von "America's Got Talent" startet am 30. Mai in den USA.