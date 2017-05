Amber Heard: So glücklich ist ihre Beziehung

Die Beziehung zwischen Elon Musk (45) und Amber Heard (31, "The Danish Girl") scheint immer intensiver zu werden. Der milliardenschwere Tech-Star und die Schauspielerin verbringen viel Zeit miteinander, berichtet das US-Magazin "People" unter Berufung auf einen Insider. Die beiden sollen es wirklich ernst miteinander meinen.

Und offenbar wird Amber Heard, die gerade eine schmutzige Scheidung von Hollywood-Star Johnny Depp (53) hinter sich gebracht hat, dabei richtig verwöhnt. Sie verbinge viel Zeit in seinem Haus, so die Quelle, und fühle sich dort sehr wohl. Zudem führt Musk sie zu romantischen Abendessen aus und die beiden lassen es sich in Malibu gemeinsam gut gehen. Menschen aus seiner Umgebung sei bereits aufgefallen, dass er spürbar glücklicher wirkt, seit er mit der Schauspielerin zusammen ist.

