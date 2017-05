Diese Drohne war einst ein Kriegsgerät – heute kämpft sie gegen den Klimawandel

Die US-Streitkräfte setzten TigerShark-Drohnen in Afghanistan und im Irak ein

Heute erforschen Wissenschafter mit dem Fluggerät die Atmosphäre

Das Flugzeug kann Messgeräte mit hohem Gewicht tragen

Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen: Die USA setzen Drohnen in Kriegsgebieten ein, um Feinde aufzuspüren und mutmaßliche Terroristen mit Raketen zu töten. Auch Drohnen des Modells TigerShark kreisten einst über Afghanistan und dem Irak.

Die US-Streitkräfte setzten das unbemannte Flugobjekt ein, um am Straßenrand vergrabene improvisierte Bomben aufzuspüren. Diese von Aufständischen oft aus Munitionsresten hergestellten Sprengsätze trafen die US-Bodentruppen empfindlich.

Die TigerShark-Drohnen waren besonders wirkungsvoll im Kampf gegen diese improvisierten Sprengsätze, da sie schwere Kameras und andere Fernaufklärungstechnik locker tragen konnten.

Neue Kunden müssen her

Doch seit Präsident Obama 2011 damit begann, Truppen aus Afghanistan abzuziehen, sank auch die Nachfrage nach TigerShark-Drohnen, berichtet das Internetmedium "Wired".

Die Firma Navmar, die die Drohnen fertigte, musste sich nach neuen Kunden umsehen.

Und stiess auf Umweltschützer und Klimaforscher. Unter der Bezeichnung "ArcticShark" verkauft die Drohnen-Firma nun einen leicht modifizierten Flieger für den zivilen Bereich.

Feuchtigkeitsmessung statt Bomben-Aufklärung

Wissenschafter des Pacific Northwest National Laboratory setzen die leicht modifizierte Version der TigerShark-Drohne ein, um die Atmosphäre über Alaska zu überwachen. Mit einer Geschwindigkeit von rund 120 Kilometer pro Stunde wird der unbemannte Flieger einst Atmosphärenbestandteile, Infrarotstrahlung, Feuchtigkeit sowie die Windrichtung messen.

Und so den Forscher Rückschlüsse über die Atmosphäre und das Weltklima geben, schreibt "Wired".

In diesem Video könnt ihr sehen, wie die Drohne für einen Einsatz abhebt: