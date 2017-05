TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Das Erste, Krauses Geheimnis, Komödie

Horst Krause kann es noch immer nicht fassen, dass seine Schwester Meta (Angelika Böttiger) der Liebe wegen nach Köln gezogen ist. Im Gasthof, den er seither mit Schwester Elsa (Carmen-Maja Antoni) alleine weiterführt, ist es inzwischen ziemlich still geworden. Das ändert sich, als ein Fremder überraschend um ein Zimmer bittet. Der schweigsame Albert (Jörg Schüttauf) wurde von seiner Frau verlassen und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Warum aber verschlägt es den Seemann ausgerechnet nach Schönhorst?

20:15 Uhr, ProSieben: 12 Years a Slave, Drama

Der Violinist Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) ist Afroamerikaner, lebt aber frei und gut situiert im New York des Jahres 1841. Als er an die falschen Auftraggeber gerät, wird er unter Drogen gesetzt, um seine Papiere gebracht und als Sklave nach New Orleans verkauft. Unter dem bestialischen Sklaventreiber Edwin Epps (Michael Fassbender) geht Northup durch die Hölle. Obwohl er seinen Überlebenswillen nie aufgibt, ist der Weg zurück in die Freiheit sehr lang.

20:15 Uhr, VOX, Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht (2), Fantasydrama

Da Bella (Kristen Stewart) während der Geburt ihres Babys fast gestorben wäre, mussten Edward (Robert Pattinson) und die Cullens schnell handeln und Bellas Wandlung zum Vampir vollziehen. Sie muss sich nun an das "Leben" und ihre neuen Eigenschaften als Vampir gewöhnen, doch das gelingt ihr schneller als von allen erwartet. Und das ist auch notwendig, denn die Geburt ihrer außergewöhnlichen Tochter Renesmee setzt eine gefährliche Kette von Ereignissen in Gang. Die furchterregenden Anführer des Volturi-Clans wollen den Tod der Kleinen.

20:15 Uhr, kabel eins, Crocodile Dundee - Ein Krokodil zum Küssen, Abenteuerkomödie

Die amerikanische Journalistin Sue Charlton (Linda Kozlowski) will im australischen Busch eine Reportage über den Krokodiljäger Mick "Crocodile" Dundee (Paul Hogan) schreiben. Der raue, aber liebenswerte Naturbursche unternimmt mit Sue eine Expedition an die Orte seiner spektakulären Kämpfe mit den gefährlichen Reptilien. Anschließend lädt Sue den Abenteurer nach New York ein. Im fremden Großstadtdschungel sorgt das australische Schlitzohr für Aufsehen.

22:00 Uhr, ZDF, Monuments Men - Ungewöhnliche Helden, Kriegsdrama

Während in Europa der Zweite Weltkrieg tobt, sind nicht nur Millionen Menschenleben in Gefahr, sondern auch bedeutende Bauten und Kunstgegenstände. Auf Befehl von Hitler werden sie konfisziert, um entweder in Sammlungen zu verschwinden oder zerstört zu werden. Oberleutnant Stokes (George Clooney) erkennt die Gefahr und bricht mit fünf bunt rekrutierten Experten (Matt Damon, Dimitri Leonidas, John Goodman, Bob Balaban, Jean Durjardin) in die Kriegswirren auf, um die wichtigsten Werke zu retten.