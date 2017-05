Unliebsame Fragen nach Abhör-Skandal: US-Präsident Trump bricht Interview ab

US-Präsident Donald Trump hat am Samstag ein Interview mit CBS-Moderator John Dickerson abgebrochen.

Der Grund dafür: Der Journalist des US-Senders hatte Trump wiederholt gefragt, wie er zu der Behauptung stehe, dass sein Vorgänger Barack Obama ihn habe abhören lassen.

Trump hatte Obama zum ersten Mal am 4. März auf Twitter vorgeworfen, ihn im Trump Tower in New York während des Wahlkampfes abgehört zu haben. Mitarbeiter Obamas und auch die Sicherheitsdienste haben den Mutmaßungen Trumps widersprochen. Ein Beleg für seine Behauptung blieb aus.

Als CBS-Moderator Dickerson das Gespräch darauf brachte, entgegnete der US-Präsident: "Ich denke, unsere Seite wurde sehr stark belegt und jeder spricht darüber. Und um ehrlich zu sein, man sollte darüber sprechen."

Dickerson wies darauf hin, dass er seinen Vorgänger Obama in einem Tweet als kranken und bösen Typen bezeichnet hatte. Der Journalist ließ nicht locker: "Ich frage, weil Sie keine Fake News wollen. Ich will es von Präsident Trump hören." Trump antwortete: "Sie müssen mich nicht fragen." Dickerson fragte, warum nicht.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. März 2017