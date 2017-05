In diesem Bild versteckt sich ein zweiter Tiger - seht ihr ihn?

Immer wieder erobern Suchbilder das Netz. Dieses hier dürfte allerdings schwerer sein als die meisten von ihnen.

Auf den ersten Blick erkennt wohl jeder den Tiger, der zentral im Bild auftaucht. Drumherum ist Dschungel, die natürliche Heimat der Raubkatze. Doch irgendwo in diesem Bild versteckt sich noch ein zweiter Tiger.

Optical illusion is almost IMPOSSIBLE to solve can YOU find the second hidden tiger? #D30 https://t.co/0zBUBrWZVf pic.twitter.com/SVfp5cFMP5

— Report UK (@ReportUK) 30. April 2017