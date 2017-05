So groß ist Prinzessin Charlotte schon

Es mag einem wie gestern vorkommen, dass Herzogin Kate (35) die kleine Charlotte zur Welt gebracht hat. Doch sie und ihr Mann Prinz William (34) sind tatsächlich vor einer ganzen Weile zum letzten Mal Eltern geworden. Am morgigen Dienstag wird Charlotte bereits zwei Jahre jung. Ihr älterer Bruder Prinz George wird im Juli dann schon vier. Zur Feier des Tages haben Kate und William via Instagram ein aktuelles Bild ihres Töchterchens geteilt.

Wie die Hochzeit von Charlottes Tante Pippa wird, erfahren Sie auf Clipfish

Vielleicht ein kleines bisschen skeptisch schaut die kleine Charlotte auf dem Bild zwar drein, auf dem sie einen süßen traditionellen Fair Isle Cardigan in Gelb, Weiß und Babyblau trägt. An ihrem Geburtstag dürfte sie bei all den Geschenken und guten Wünschen aber vor Freude strahlen. William und Kate bedankten sich auf diesem Wege "für all die reizenden Nachrichten", die sie bekommen haben. Und sie hoffen, dass jedem dieses Bild von Prinzessin Charlotte so gut gefällt wie ihnen. Laut der Beschreibung hat Kate das Foto erst vor wenigen Tagen selbst geschossen - im Zuhause der Familie in Norfolk.

Herzogin Kate hatte über Instagram auch Bilder zum ersten Geburtstag der Kleinen veröffentlicht. Vergleicht man die beiden Schnappschüsse, so kann man wunderbar sehen, wie stark Kinder sich gerade in diesem Alter doch in nur zwölf Monaten verändern.