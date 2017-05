Sarah Lombardi teilt ein Bild - und verrät aus Versehen, mit welchem Mann sie unterwegs ist

Was sie auch bei Facebook postet, Sarah Lombardis Fans schauen mit Argusaugen darauf. Ihre Anhänger haben auch kein Problem damit, die Sängerin zu kritisieren.

So auch für ein Bild, das die Sängerin am Wochenende hochgeladen hat. Darauf ist auf den ersten Blick nur Sarah zu sehen. Doch wer genauer hinsieht, erkennt, dass sich in der Scheibe eine Person spiegelt.

Sehr wahrscheinlich handelt es sich um ihren neuen Freund Michal. Erst kürzlich machte das Paar ihre Liebe öffentlich.

Nicht alle Fans finden es gut, was Michal da macht. So ist sich Nutzer Haytham Sinclair beispielsweise sicher: Michal schiebt den Kinderwagen von Alessio vor sich her. Für ihn ein richtiges No-Go und respektlos gegenüber Pietro, dem Vater des Kleinen. "Würde ausrasten an Pietros Stelle", schreibt der User.

Nutzerin Anke Eknad hat extra in das Bild gezoomt, weil sie Sinclair nicht recht gibt. Sie erkennt keinen Kinderwagen, den Sarahs neuer Freund vor sich herschieben soll.

"Dafür bist du einfach nicht gemacht"

Wieder andere regen sich über die Werbe-Aktionen auf, die Sarah teilt. Für viele ein Grund, sie fertigzumachen. "Hör auf immer wieder Werbungen zu machen. Dafür bist du einfach nicht gemacht. Und hör auf Alessio als Werbefläche zu benutzen. Du bist echt die dümmste Deutscherin ever (alle Fehler im Original)", kommentiert ein Nutzer.

So oder so: Sarah lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Und hat sich sogar einen Kommentar herausgepickt, den sie extra postet:

Mehr gibt es auch wirklich nicht zu sagen.

(mf)