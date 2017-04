Sexy, aber seltsam: Was hat Kendall Jenner da bloß an?

Cowboy oder Angler? Auf jeden Fall eine sehr seltsame Outfit-Wahl! Kendall Jenner ("Time of the Twins: The Story of Lex and Livia") hat auf Instagram ein neues Selfie gepostet, das zwar unglaublich sexy ist, doch auf gewisse Art und Weise auch ziemlich verwirrend. Denn der Look, den die 21-Jährige mit dem Schnappschuss präsentiert, ist keineswegs alltagstauglich. Mit nacktem Oberkörper steht das Model vor dem Spiegel, ihre Brüste verdeckt sie mithilfe ihres rechten Arms. Soweit, so gut...

Doch dann kommt der seltsame Teil des Outfits: Über ihrer High-Waist-Jeans trägt sie nämlich orangefarbene Overknee-Stiefel aus der Vetements-Kollaboration mit Schuhdesigner Manolo Blahnik, die ihr von der Höhe der Stiefelschäfte her bis an die Hüften reichen. Kostenpunkt: 4.600 Dollar (circa 4.200 Euro). Dazu kombiniert sie einen beigefarbenen Hut mit breiter Krempe.

Ob Kendall Jenner mit dem sexy Instagram-Post von dem jüngsten Aufreger ablenken will, in den sie involviert ist? Gemeinsam mit Model-Kolleginnen wie Bella Hadid oder Hailey Baldwin hatte sie auf ihrem Instagram-Kanal Werbung für das Fyre Festival auf den Bahamas gemacht, das am Freitag wegen katastrophaler Zustände auf dem Festival-Gelände überraschend abgesagt wurde.