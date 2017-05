Cathy Hummels vergisst beim Sport nie den Spaß-Faktor

Seit einem Jahr macht Cathy Hummels (29) nun schon Yoga. Auf Instagram postet die Ehefrau von Fußballer Mats Hummels (28) regelmäßig Bilder von sich beim Sport, dokumentiert ihre Fortschritte und zeigt damit, wie wichtig ihr Yoga ist. Ihr neuster Schnappschuss beweist neben ihrer erlangten Beweglichkeit aber auch, dass sie bei aller Anstrengung nie den Spaß verliert.

Denn man sieht, wie sich die gebürtige Dachauerin in einer Dehnübung befindet und dabei frech in Richtung Kamera die Zunge herausstreckt. Ihre Fans sind begeistert davon, dass sie beim Sport so locker und gut gelaunt ist: "Ich liebe das! Nimm Yoga nie zu ernst", kommentiert ein User. Sieht so aus, als würde das Model diesen Rat schon lange befolgen.

Cathy Hummels' Ehemann spielt beim FC Bayern Fußball - diverse Fanartikel des Vereins gibt es hier