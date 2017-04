Noah ist aus "DSDS" rausgeflogen - jetzt verrät er, was er nach der Castingshow macht

Er hat gekämpft, alles gegeben und am Ende doch verloren. Noah Schärers hat es nicht ins große Finale von "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") geschafft.

Das 16-jährige Gesangstalent erhielt genauso wie Chanelle Wyrsch zu wenig Zuschauerstimmen.

Dass Noah auf dem Boden der Tatsachen steht, zeigte nicht nur seine Reaktion nach dem Ausscheiden. Denn er hat sich bereits Gedanken gemacht, was er nach dem verpassten Finaleinzug bei der RTL-Show macht: Er möchte eine Ausbildung beginnen.

"Am liebsten im sozialen Bereich, mit Kindern oder älteren Menschen", erklärte der 16-Jährige der "Bravo". Zugleich will er weiterhin im Rampenlicht stehen - allerdings nicht im Fernsehen sondern bei Youtube.

"Sobald ich mit DSDS fertig bin, werde ich einen Kanal eröffnen".

Dort sollen seine Gesangseinlagen, aber auch Lifestyle-Videos und Produktvorstellungen zu sehen bekommen, erzählt das DSDS-Küken.

Ein Beitrag geteilt von NOAH SCHÄRER (@officialnoahschaerer) am 16. Apr 2017 um 6:29 Uhr

Trotz seines Ausscheidens glaubt Noah aber, dass ihm mit der Teilnahme bei "DSDS" im Vergleich zu anderen Casting-Shows, wie etwa "The Voice", mehr Möglichkeiten für eine Karriere danach ermöglicht werden.

"DSDS ist die beste Casting-Show um etwas zu erreichen", so Noah. Schauen wir, ob er Recht behält.

