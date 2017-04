"Meet the Parents" im Live-Stream: RTLs Dating-Show online sehen, so geht's

"Meet the Parents" startet am Sonntag auch im Live-Stream

Eltern versuchen ein Date für ihr Kind zu organisieren

RTL gibt es auch im Live-Stream - im Video zeigen wir, wo

"Meet the Parents" im Live-Stream könnte es am Sonntag für Fans von Dating-Formaten heißen. Denn auf RTL suchen Singles wieder die Liebe.

Jede Folge werden eine Frau und ein Mann aktiv. Sie treffen die Eltern von jeweils drei anderen Singles. Das bedeutet, hier versuchen die Eltern, ein Date für ihr Kind zu gewinnen. Die Tochter oder der Sohn verfolgen das Treffen backstage und können sich so ein erstes Bild von ihrem potenziellen Date machen.

Der Single im Studio jedoch muss auf die Eltern setzen, um möglichst viel über den anderen Single zu erfahren.

Moderiert wird es, wie wohl nahezu jede größere Show auf RTL, von Daniel Hartwich.

"Meet the Parents" im Live-Stream sehen, so geht's

RTL zeigt die Show "Meet the Parents" sonntags um 19.05 Uhr auch im Live-Stream. Diesen finden Fans von Dating-Formaten beim Sender eigene Streaming-Dienst "TVnow". Um ihn nutzen zu können, müssen Nutzer allerdings für "TVnow Plus" registrieren und eine monatliche Gebühr bezahlen. Eine Probezeit ist kostenlos.

Insgesamt hat RTL sechs Folgen von "Meet the Parents" angekündigt.



Die beiden Anbieter sind Kooperationspartner der Huffington Post. Werbung: Das Programm von RTL könnt ihr auch auf Streamingportalen online abrufen - aber auch hier nur im Rahmen eines Premium-Abos, das jedoch mehrere Sender umfasst:Die beiden Anbieter sind Kooperationspartner der Huffington Post.

Nach Ausstrahlung einer Folge könnt ihr diese auch in der Mediathek als Video-on-Demand abrufen und so "Meet the Parents" ohne Abo kostenlos online sehen. Und zwar hier.