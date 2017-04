Paris Hilton zog in diesem Kleid alle Blicke

Paris Hilton (36, "The Simple Life") zieht gerne alle Blicke auf sich. Mit ihrem Outfit bei der MOCA Gala ist ihr das wieder einmal gelungen. Dort trug sie ein hochgeschlossenes, langärmeliges Kleid in Midi-Länge. Klingt brav, doch das Material machte es zum absoluten Hingucker. Denn die Netz-, Stick- und Häkelelemente im oberen Teil und auf dem Überrock waren teilweise transparent. Durch das Dunkelblau hoben sich vor allem die Sternchen schön vom dunkleren Unterstoff ab. Geschwungene Applikationen auf Höhe ihres Dekolletés und schwarze Rüschen am Übergang zu den Ärmeln sorgten für einen verspielten Touch. Der schwarze Bund setzte Hiltons schlanke Taille toll in Szene.

Die US-Amerikanerin kombinierte dazu schwarze Riemchen-Pumps. Des Weiteren funkelten diverse Edelstein-Ringe und -Ohrringe an Händen und Ohren. Beim Make-up setzte die Blondine auf einen dicken schwarzen Lidstrich, apricotfarbenen Lippenstift sowie hellrosa Nagellack. Die langen Haare hatte sie zu einem lockeren Dutt gestylt.

