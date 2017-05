Warum Joe Jonas' Freundin eine Kette mit seinen Anfangsbuchstaben trägt

Seit etwa fünf Monaten sind Sophie Turner (21, "Game of Thrones") und Joe Jonas (27, "Camp Rock") ein Paar und stehen mittlerweile auch in der Öffentlichkeit zu ihren Gefühlen. Beim gemeinsamen Spaziergang durch Los Angeles trug die "Sansa Stark"-Darstellerin laut "Daily Mail" jetzt sogar eine kleine Kette mit dem Buchstaben "J" - also dem Anfangsbuchstaben ihres Freundes. Was für ein süßer Liebesbeweis!

Bei den MTV Europe Music Awards im vergangenen Jahr wurden die beiden erstmals zusammen gesehen - und scheinen nach wie vor glücklich miteinander zu sein.

