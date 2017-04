Anita Latifi spricht Klartext: So schlecht ging es ihr nach der Teilnahme bei "DSDS"

Dass Erfolg nicht immer glücklich macht, ist eine Erfahrung, die viele Prominente teilen. So auch Anita Latifi. Die 21-Jährige nahm 2014 in der Show "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") teil - nach ihrem Ausscheiden sorgte sie immer wieder für Schlagzeilen.

Beispielsweise durch Lästereien über Gina-Lisa Lohfink oder eine Anklage, weil sie einen Bundesliga-Profi erpresst haben soll. Wie schlecht es der Sängerin seit ihrer Teilnahme bei "DSDS" geht, verrät sie jetzt in einem Instagram-Beitrag.

"Von außen habe ich gelacht, aber von innen war ich kaputt"

"Bei mir ging fast die Hälfte meines Leben schief. Von außen habe ich gelacht, aber von innen war ich kaputt", schreibt Latifi in dem Post.

Zu allem Überfluss ist sie dann auch noch an falsche Freunde geraten. Menschen, die sich nur wegen ihres Bekanntheitsgrades mit ihr angefreundet sein sollen. "Hatte 'Freunde', die nur mit mir waren wegen meinem Bekanntheitsgrad. Ich war an vielen Tagen wegen genau solchen Leuten zuhause in meinem Bett, habe mich versteckt und nächtelang geweint", schreibt die 21-Jährige in etwas holprigem Deutsch.

Auch musste sie sich immer wieder beleidigen lassen. Die Folge: Latifi legte sich unters Messer und unterzog sich mehreren Schönheitsoperationen.

"Ich fühlte mich von Tag zu Tag immer hässlicher. Durch das Gefühl, dass ich nicht mehr schön aussehe, dachte ich mir ich greife zu Schönheitsoperationen. Aber Das macht mich trotzdem nicht glücklich (alle Fehler im Original)", erzählt Latifi.

"Kämpft jeden Tag in eurem Leben"

Sie hofft, dass ihre Fans sich die Nachricht zu Herzen nehmen. Und gibt ihnen einen Ratschlag mit auf den Weg: "Bitte gebt niemals auf. Kämpft jeden Tag in eurem Leben - nicht nur für euch, auch für eure Familie."

Bei ihren Followern kommt die Enthüllung sehr gut an: Sie wünschen der 21-jährigen Sängerin viel Kraft. Die Fans sind sich sicher, dass Latifi es schafft, die schlimme Phase hinter sich zu lassen.

(mf)