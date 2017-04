Verona Pooth veröffentlicht ein Selfie - ihre Fans schauen aber nur auf ein Detail im Hintergrund

Verona Pooth hält ihre Fans immer gerne auf dem Laufenden. Dazu bedient sie sich am liebsten ihrer Social Media Kanäle. Ob Fotos am Pool, beim Friseur oder aus dem Flugzeug: Ihre Bewunderer wissen immer ganz genau, was die Moderatorin so treibt.

Doch bei einem ihrer neuesten Schnappschüsse hat Verona Pooth wohl nicht so genau auf den Hintergrund des Bildes geachtet, bevor sie es bei Instagram veröffentlichte.

👚👕👖👗👘... bis später✌🏽💋Verona Ein Beitrag geteilt von VERONA (@verona.pooth) am 28. Apr 2017 um 23:46 Uhr

Während sie lachend ein Selfie aufnimmt, können ihre Fans nämlich ihren Allerwertesten sehen - durch den Spiegel, der um sie herumsteht.

Ob das so geplant war?

"Netter Po"

Den Instagram-Nutzern scheint der Ausblick aber nichts auszumachen. Sie kommentieren das Bild mit Sprüchen wie "Netter Po" oder "Weniger ist mehr".

Ein User kommentiert sogar: "Schöner wie Heidi Klum". Verona Pooth kann sich mit ihren 48 Jahren auch wirklich sehen lassen!